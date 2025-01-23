Український дипломат зауважив, що з Путіним треба вести діалог з позиції сили.

Коли новий президент США Дональд Трамп зрозуміє, що російському диктатору Путіну треба дати по морді, тоді піде нормальний процес, який для росіян закінчиться поразкою.

Про це в етері КИЇВ24 сказав колишній посол України у США (2015-2019 роки) Валерій Чалий.

"Проти сили діє тільки сила. Треба сформувати силу для того, щоб Путіну по морді раз дати сильно, що ще ні разу не було за цей час. Путін гопник, він діє як гопник і все його оточення, а гопник поки не отримає, він не зупиниться. Чи захоче цього Дональд Трамп, ми не знаємо", - поділився думкою дипломат.

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Він зазначив, що в даний час Трамп планує лише санкційний тиск на РФ, але якщо діяти швидко, то збільшення видобутку нафти та зниження цін на неї може нашкодити РФ.

Трамп і війна в Україні

За декілька днів до інавгурації Трамп анонсував підготовку до зустрічі з Путіним. Він зазначив, що на такій зустрічі буде обговорюватись питання завершення війни в Україні.

Вчора новий держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Адміністрації президента США Дональда Трампа планує закінчити війну в Україні так, щоб через кілька років знов не почалась нова. "Ми не просто хочемо, щоб війна закінчилась, а потім відновилася через два, три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність", - підкреслив держсекретар.

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