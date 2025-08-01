Він підтримав запровадження нових санкцій проти Москви.

Метою України є припинення війни вже цього року, тоді як Російська Федерація імітує переговірний процес, намагаючись виграти час та окупувати більше територій.

Про це в інтерв'ю фінському виданню Yle сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він підтримав ультиматум президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, згідно з яким Вашингтон вже невдовзі може запровадити вторинні санкції проти країн, які купують російську нафту.

На думку українського міністра, саме Трамп є єдиним політиком, якого боїться кремлівський правитель. Тепер всі країни стежать за тим, чи виконає він свої погрози на адресу Москви:

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"Санкції повинні бути руйнівними для російської економіки. Вони повинні перешкодити Росії підживлювати свою військову машину і торгувати з третіми країнами".

Сибіга наголошує, що чимало країн і досі закуповують російську нафту - і за це, за його словами, українці платять власною кров’ю. Серед таких держав Китай та Індія. Міністр закордонних справ також підкреслив, що встановлення миру відповідає інтересам не лише України, а й усього світу.

"Зараз Україна є гарантом безпеки. Те, як завершиться війна, вплине на безпеку і Європи, і інших регіонів. Це потрібно розуміти, і ми повинні спільними зусиллями змусити Росію до миру", - додав він.

Ультиматум Трампа Путіну

Наприкінці липня президент США заявив, що скорочує попередній 50‑денний строк на перемовини до 10. Він погрожує запровадженням мит проти країн, які купують російську нафту, якщо не буде домовленості про припинення війни

Трамп прямо заявив, що дуже розчарований у Путіні і не вбачає прогресу, що змусило його рішуче скоротити час очікування.

Путін довго мовчав, однак сьогодні сказав, що Росія прагне "стабільного і тривалого миру". Він не зробив жодних поступок, а також назвав очікування Трампа щодо нього "надмірними".

Після цього український президент Володимир Зеленський сказав, що готовий до особистої зустрічі із Путіним, якщо Москва й справді прагне добитися довготривалого миру.

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