24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну / фото УНІАН (В'ячеслав Ратинський)
Команда офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила в Україну.
Про це повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора України.
"Справедливості і правосуддю бути - команда Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду вирушила в Україну", - йдеться в повідомленні.
Прокурор Карім Хан заявив, що вони почнуть розслідування і збір доказів військових злочинів і злочинів проти людяності в Україні.
"Військові злочинці РФ повинні бути покарані", - підкреслили в ОГПУ.
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