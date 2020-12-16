Завтра сесійна зала парламенту визначатиметься щодо цього питання.

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій не підтримав кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

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Про це повідомила член комітету, народний депутат від "Голосу" Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

За її словами профільний комітет рекомендував сесійній залі парламенту "завтра визначитися".

"Тож відповідь ми отримаємо завтра в залі", - констатувала Піпа.

Шкарлет на посаді виконувача обов'язків голови МОН

17 червня у Верховній Раді було зареєстровано проект постанови про призначення ректора Чернігівського технологічного університету Шкарлета на посаду міністра освіти і науки.

25 червня Кабмін призначив Шкарлета на посаду в.о. міністра освіти і науки.

3 липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав народних депутатів дочекатися результатів розслідування щодо інформації про плагіат у роботах Шкарлета.

За словами прем'єра, Шкарлета призначили на посаду виконувача обов'язків міністра освіти і науки з можливістю проявити себе протягом наступних кількох місяців.

18 вересня Шкарлет заявив, що для більшої частини науковців України питання нібито плагіату в його роботах закрито.

Можливі кадрові зміни у Кабміні

16 грудня під час засідання уряду прем'єр-мінстр Денис Шмигаль підтвердив, що найближчим часом плануються нові призначення у декількох міністерствах.

Раніше про можливі кадрові зміни у Кабміні повідомляв нардеп від "СН" Олександр Качура. Зокрема, за його словами, виконуючого обов'язків голови МОН Шкарлета пропонуватимуть призначити міністром освіти України.

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Автор: Леся Лещенко