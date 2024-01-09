Проект закону може опинитися на розгляді в сесійній залі ВР 11 січня.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс на завтра, 10 січня 2024 року, ухвалення рішення щодо законопроекту про мобілізацію. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко, зазначивши, що Комітет з нацбезпеки завершив своє засідання.

У своєму Telegram-каналі він додав, що Міністерство оборони в своїх пропозиціях погоджується зі збереженням відстрочки для всіх осіб з інвалідністю (включно з 3 групою). Це стосуватиметься і чоловіків, чиї дружини мають інвалідність 3 групи.

Нардеп Ярослав Железняк також зазначив, що Комітет з нацбезпеки "сьогодні засідання завершив і переніс питання по мобілізації на завтра".

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"Відповідно, завтра (найбільш вірогідно) підготують рішення по рекомендації ухвалення урядового закону за основу з пропозиціями від Комітету (які мають бути враховані до другого читання), і в зал законопроект піде 11 січня на голосування у першому читанні", – написав він.

Депутат також зауважив, що наразі текст урядового законопроекту не змінився. А завтра, радше за все, буде схвалено цей текст без змін та окремий документ у вигляді рішення Комітету з рекомендаціями щодо того, що треба змінити.

"По-перше, зараз такого документу немає ще. По-друге, навіть якщо завтра саме так проголосує Комітет і післязавтра парламент, поки викладені в рішенні Комітету зміни все ще будуть мати рекомендаційних характер. Тут, звичайно, політично буде важко його проігнорувати, але зміни будуть вноситися правками після першого читання", – написав Железняк.

Після голосування протягом двох тижнів депутати подаватимуть свої поправки до законопроекту до другого читання, і "очевидно їх буде багато".

"Потім робоча група Комітету та підготовка до другого читання. Потім Комітет і вже фінальне голосування. Під час якого кожна правка може бути відхилена або врахована. І це все при тому, що завтра-післязавтра піде все по ось такому базовому сценарію… а може все ще 100500 разів змінитися. Тому це все "ймовірно". Поки що", – зауважив парламентар.

Тож, Железняк додав, що зараз він утримався б від конкретних тверджень, що точно буде в законі, а що ні.

"Хоча б тому, що правильна відповідь – ніхто поки не знає точно", – написав він.

Законопроект про мобілізацію: що треба знати

25 грудня уряд вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№10378).

Зокрема документом передбачається вручення повісток про виклик до військкомату через "електронний кабінет військовозобовʼязаного". Також пропонуються певні обмеження щодо ухилянтів. Так, їм хочуть заборонити виїзд за кордон, проведення операцій з рухомим та нерухомим майном, обмежити право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія тощо.

Альтернативні до урядового законопроекти внесли народні депутати України Олексій Гончаренко, Георгій Мазурашу та дві групи парламентарів. Таким чином, у Верховній Раді є п’ять законопроектів про мобілізацію – урядовий та чотири альтернативних.

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