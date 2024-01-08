Тепер у раді чотири законопроекти про мобілізацію – урядовий та три альтернативних.

У Верховній Раді України зареєстровано ще один законопроект про мобілізацію. Він став вже третім альтернативним до урядового проектом закону.

Документом передбачено, зокрема, врегулювання питань проходження та звільнення з військової служби, ведення військового обліку. Один із його авторів – нардеп Дмитро Разумков повідомляв, що пропонується зберегти мінімальний вік призову на строкову службу рівні 27 років.

Крім того, пропонується демобілізація (за власним бажанням) військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяці, з яких 8 місяців у зоні бойових дій. Також автори законопроекту пропонують закріпити на рівні закону гарантовану щорічну відпустку для військових (в урядовому така відпустка – на розсуд командира).

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Разумков зазначав, що передбачено ширший, у порівнянні з урядовим законопроектом, перелік підстав для звільнення від проходження базової військової служби (звільнення від проходження такої служби осіб, які самостійно виховують дітей, утримують осіб з інвалідністю, інші пільгові умови, які на сьогодні є підставою звільнення від проходження військової служби).

Відповідно до законопроекту, після оголошення мобілізації чи її продовження громадянин зобов'язаний з'явитись до ТЦК виключно у разі отримання повістки. Також виключено вимогу до громадян віком від 18 до 60 років мати постійно при собі військово-обліковий документ.

Крім того, передбачено, що повістки мають вручатися виключно особисто – у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу. Тобто не через електронну пошту чи електронний кабінет. Також пропонується зберегти чинний на сьогодні перелік підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації і пільгову вислугу років: 1 місяць служби за 3 місяці.

Водночас у документі вилучено обмеження на вступ до державної служби, поліції і прокуратури лише за умови досвіду військової служби.

Урядовий законопроект про мобілізацію: що пропонує Кабмін

25 грудня 2023 року уряд вніс до парламенту законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (реєстраційний номер 10378).

Законопроектом передбачено, що військовозобов’язані громадяни мають зареєструвати "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста". Через "електронний кабінет" громадянин може отримати повістку про виклик до ТЦК.

За порушення окремих норм закону про мобілізацію ухилянтів можуть вносити до Єдиного реєстру боржників. До них пропонують застосовувати певні обмеження: заборона виїзду за кордон; заборона на проведення операцій з рухомим та нерухомим майном; обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання посвідчення водія; обмеження права на користування та розпорядження коштами та іншими цінностями; призупинення отримання пільг та послуг від держави.

Альтернативні до урядового законопроекти внесли народні депутати України Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу.

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