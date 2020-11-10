Верховна Рада з 17 по 20 листопада має розглянути законопроекти, що дозволять врегулювати кризу навколо КС.

Голова партії "Слуга народу", перший заступник голови парламентської фракції "СН" Олександр Корнієнко не виключає реєстрації у парламенті "поправкового спаму" до законопроектів щодо врегулювання ситуації довкола Конституційного суду.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання про законопроекти, спрямовані на розв'язання конституційної кризи.

"Є кілька законів. Я думаю, що один з тих законів, які більш правильно виписані з точки зору юридичної техніки і більш загальні, такі як закон Совгирі і Веніславського (проект закону про внесення змін до закону України "Про Конституційний Суд України" (щодо порядку розгляду справ Конституційним Судом України), №4319 - УНІАН), - у нього теж є шанси на прийняття. Єдине що, на жаль, можливо, не вийде прийняти в цілому. І буде між першим та другим читанням... Ми очікуємо "поправковий спам" від тих колег, які вносять подання в Конституційний суд. Я думаю, що вони будуть "поправковим спамом" теж, на жаль, займатися", - сказав Корнієнко.

Своєю чергою голова фракції "СН" Давид Арахамія не виключив, що профільний комітет ухвалить рішення про підтримку якогось доопрацьованого законопроекту.

"Це може бути якась сублімація декількох законопроектів... І ми будемо мати новий законопроект. Це теж такий імовірний сценарій", - сказав він.

Конституційна криза в Україні

16 вересня Конституційний суд України визнав неконституційними окремі положення закону про НАБУ. Зокрема, визнано такими, що не відповідають Основному закону положення щодо наділення президента України повноваженнями утворювати НАБУ, призначати на посаду та звільняти з посади його директора, визначати трьох осіб до складу комісії з проведення конкурсу на зайняття посади директора бюро, визначати одного члена комісії зовнішнього контролю для проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ, його операційної та інституційної незалежності та затверджувати положення про Раду громадського контролю і про порядок її формування.

28 липня КСУ визнав неконституційним указ президента України від 16 квітня 2015 року про призначення Артема Ситника директором НАБУ. На переконання авторів подання - 51 народного депутата, тодішній глава держави Петро Порошенко вийшов за межі своїх конституційних повноважень і порушив заборону на узурпацію державної влади. Також, стверджували депутати, указ суперечить положенням Конституції, де міститься вичерпний перелік повноважень президента України.

27 жовтня Конституційний суд ухвалив рішення у справі за поданням 47 народних депутатів України, скасувавши статтю 366-1 Кримінального кодексу, якою передбачається відповідальність за недостовірне декларування.

28 жовтня через рішення КСУ Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у ВР було зареєстровано законопроект №4304, яким пропонується відновити норми е-декларування, які було скасовано Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції» та Кримінального кодексу України" є голова Верховної Ради Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема, "ЄС", "Голос" і "Слуга народу".

4 листопада депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря повідомила, що з метою виходу з конституційної кризи парламентарії розробили законопроект, яким, серед іншого, пропонують визначати законом процедури розгляду у Конституційному суді справ, нині ці процедури передбачені регламентом суду. Також, за її словами, депутати працюють над розробкою законопроектом про конституційне провадження.

Разумков заявляв, що Верховна Рада з 17 по 20 листопада розгляне законопроекти, що дозволять врегулювати кризу навколо КС.

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Автор: Тетяна Поляковська