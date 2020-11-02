За словами президента, до нинішнього складу Конституційного суду є багато питань у експертів, юристів і суспільства.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що перезавантаження Конституційного суду України означає появу доброчесних суддів.

Про це глава держави сказав в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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"Я поважаю інституцію Конституційний суд України, але у мене багато питань, впевнений, як і у експертів, як і у юристів, а найголовніше, як у суспільства до того складу Конституційного суду. Тому, коли ми говоримо про перезавантаження – ми говоримо про доброчесність суддів, щоб вони з'явилися і щоб вони захищали Україну, щоб вони захищали кожного з нас, мене і всіх українців, всіх громадян і Конституцію України, і не купували землю в Криму і після цього її ще й не декларували", - наголосив Зеленський.

Скандал у КСУ: що сталося

28 жовтня програма «Схеми» повідомила, що голова Конституційного суду Олександр Тупицький у 2018 році став власником земельної ділянки у селищі Кореїз в окупованому Росією Криму, оформивши договір купівлі-продажу за російським законодавством, але не відобразив інформацію про це у своїй декларації про майно та доходи.

За інформацією ДБР, голова КСУ у липні 2018 року у складі групи осіб самовільно зайняв не відведену йому у встановленому законодавством України порядку земельну ділянку та уклав правочин, яким визнав повноваження посадових осіб органів РФ на внесення записів про відчуження української земельної ділянки та віднесення її до категорії тих, що підпадають під юрисдикцію РФ.

Таким чином, на переконання ДБР, він, можливо, вчинив діяння на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, державній та економічній безпеці України, що кваліфікуються за ч. 2 ст. 197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Тупицький пояснив, що не задекларував землю в Криму, тому що не знав, як це зробити, і запевнив, що його «єдина провина», що він не звернувся до НАЗК, щоб цей орган роз’яснив йому, як це питання вирішити. Він зазначив, що цим питанням займалися юристи і, «напевно, нічого іншого не придумали, як врегулювати питання розмежування створенням правочину договору купівлі-продажу».

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Автор: Віталій Саєнко