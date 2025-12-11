Президент України нагадав, що у 2022 році окремі пропозиції передбачали обмеження чисельності ЗСУ до 40-50 тисяч військових.

У проєкті можливої мирної угоди між Україною та Росією дійсно погоджено пункт про чисельність ЗСУ. Документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових. Як повідомляє УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

На запитання чи дійсно мирна угода передбачає обмеження кількості війська в Україні, Зеленський відповів, що документ передбачає збереження реальної нинішньої чисельності української армії - близько 800 тисяч військових.

Президент України нагадав, що у 2022 році окремі пропозиції передбачали обмеження чисельності ЗСУ до 40-50 тисяч осіб, однак нині такі цифри не розглядаються.

Відео дня

"На сьогодні в документі є реальна чисельність сьогоднішньої армії, це погоджено з військовими, - 800 тисяч військових. Я вважаю, що на сьогодні ми достатньо доопрацювали цей пункт", - сказав Зеленський.

Мерц висловився про чисельність української армії та гарантії безпеки

Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявляв, що після досягнення будь-якої мирної угоди з країною-агресоркою Росією Україна потребуватиме сильних Збройних сил і гарантій безпеки. Крім того, Київ не мають змушувати віддавати свою територію.

При цьому Мерц зауважив, що питання гарантій безпеки обговорюються зі США та Україною.

"Україна потребує сильних Збройних сил, і якщо буде укладено мирну угоду... Україна й надалі потребуватиме сильних Збройних сил та надійних гарантій безпеки від своїх партнерів", - пояснив канцлер.

Reuters зазначало, що у Європі наполягають на верхній межі чисельності українського війська у 800 тисяч солдатів, а не 600 тисяч. При цьому Мерц зауважив, що питання розгортання іноземних військ в Україні обговорювати поки що зарано.

Вас також можуть зацікавити новини: