Корнієнко також повідомив, що у лавах партії нині перебуває 7 тисяч осіб.

Голова партії «Слуга народу», перший заступник голови партійної фракції Олександр Корнієнко назвав «феноменальні» та «неприємні» результати діяльності «Слуги народу».

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Корнієнко сказав сьогодні на з'їзді «Слуги народу», що проходить у столиці.

Він зазначив, що за результатами місцевих виборів у жовтні минулого року «Слуга народу» отримала "феноменальні результати, яких не було в жодної партії", тобто йдеться про кількість обраних депутатів місцевих рад.

Разом з тим Корнієнко нагадав, від «СН» на цих виборах не було обрано жодного мера у жодному обласному центрі країни. За його словами, це "не буду казати ганебні, а неприємні результати".

За словами Корнієнка, на сьогодні у лавах партії - 7 тисяч членів, а за "армійськими стандартами – це дивізія".

Корнієнко нагадав, що сьогодні на з'їзді буде змінено статут партії. Змінами передбачено, що керівними органами «СН» між з'їздами буде політична рада, представників якої обиратимуть на з'їздах, а також Національна рада громад. До цієї ради увійдуть керівники обласних осередків, а також Київської та Криворізької міської організацій.

За словами Корнієнка, Криворізька міська організація партії "за особливістю нашої партії прирівнюється до обласної (мабуть, йдеться про те, що президент Володимир Зеленський - з Кривого Рогу – УНІАН).

З'їзд "Слуги народу"

Сьогодні у столиці проходить 11-ий з'їзд партії "Слуга народу".

У порядку денному з'їзду партії - 7 питань, зокрема, звіт про результати щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту партії за доходами і витратами, схвалення нових редакцій статуту та програми партії, обрання керівних органів.

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Автор: Надя Пришляк