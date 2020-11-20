Нова адміністрація повинна виправити ситуацію і нарешті запросити українського президента в Білий дім.

Президент України Володимир Зеленський був одним з перших іноземних лідерів, хто привітав Джо Байдена з перемогою на виборах в США. І це не дивно.

Дональд Трамп несправедливо тиснув на українського президента, вимагаючи почати політизоване розслідування проти Байдена в 2019 році. При цьому, він заблокував військову допомогу США для армії України й так і не запросив Зеленського в Білий дім. Про це пише Washington Post в редакційній статті.

Читайте такожПісля інавгурації Байдена в Україні може знову з'явитися спецпредставник Держдепу – ОПБайден натомість був одним з найкращих американських друзів України. Він відвідав країну п'ять разів, будучи віце-президентом США, а також рішуче підтримував українську боротьбу проти агресії Росії й корупції вдома. Зеленському зараз потрібна підтримка, як ніколи.

Колишній актор здобув перемогу на президентських виборах, спираючись на антикорупційний порядок денний. Але нещодавно Конституційний суд України завдав сильний удар по позиції 42-річного президента, Починаючи з серпня відомство винесло кілька рішень, які підривають ключові реформи включно з обов’язковим декларуванням активів для урядових чиновників. Кілька суддів були під слідством саме тих антикорупційних агенцій, роботу яких вони тепер підірвали. Українські експерти сказали виданню, що суд також діяв під впливом українських олігархів, які хочуть зберегти старі корупційні схеми.

Washington Post додає, що Зеленський й сам припустився помилок. Зокрема, він змусив голову Нацбанку з хорошою репутацією піти у відставку. Український президент також намагався знайти відповідь на рішення Конституційного суду. Але потім захворів на COVID-19 і ліг в лікарню. Хоча він сам стверджує, що його випадок легкий. А тим часом, МВФ і Євросоюз погрожують затримати допомогу, яка дуже потрібна Україні.

Читайте такожNew York Times: Україна в 2020 році серед тих, про кого брешуть найчастішеКоротше кажучи, українському лідеру потрібна допомога. І наступний президент США в хорошому становищі, щоб запропонувати її. Байден заохочував попередній український уряд жорсткіше боротися з корупцією. Його вимоги звільнити Генпрокурора-хабарника були "перекручені" й виставлені як політично мотивована спроба захистити компанію, на яку працював син Байдена. Колишній віце-президент також підтримував передачу Україні допомоги США після російської окупації Криму й вторгнення в дві східноукраїнські області.

"Після інавгурації адміністрація Байдена може зробити кілька кроків, щоб посилити позиції Зеленського. Один з них - підготувати санкції проти суддів Конституційного суду, причетних до винесення сумнівних рішень. Глобальний акт Магнітського передбачає заборону отримувати візу й замороження активів саме в таких випадках. Департамент юстиції Байдена може також оновити зусилля з просування кримінальних корупційних справ проти ключових українських олігархів(...), які блокують реформи й просувають російські інтереси в Україні", - йдеться в статті.

Читайте такожБайден пообіцяв допомагати Україні в боротьбі з корупцією та агресією КремляНайважливіше, щоб Байден реанімував політичний союз Вашингтона з Києвом. Цей союз користувався підтримкою обох партій в Конгресі, але був пошкоджений Трампом. Попри те, що президент-республіканець відновив військову допомогу для України, він продовжував поширювати дезінформацію Росії про те, що нібито Україна, а не режим Володимира Путіна, втручалася у американські вибори в 2016 році.

Також Трамп так і не запросив Зеленського у Вашингтон. Виправлення цієї мстивої помилки повинно стати однією з перших зовнішньополітичних ініціатив Байдена.

Вибори президента США 2020: чим все закінчилося?

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа. Він також стверджує, що при підрахунку голосів були допущені махінації, і називає себе переможцем.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Переклад: Лесь Димань