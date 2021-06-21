Він вважає, що зустріч Зеленського та Байдена зрушить це питання.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук прокоментував можливість приєднання США до Нормандського формату.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Дом".

На його думку, "все буде змінюватися" після зустрічі президента Володимира Зеленського та Джо Байдена у Вашингтоні.

Раніше Байден заявив, що США продовжать дипломатичну роботу навколо Мінських угод. Кравчук зазначив, що ці слова можуть бути показником наміру США приєднатися до Нормандського формату.

Читайте такожРазумков окреслив можливі строки вступу України до НАТО"Якщо США приєднаються, вважаю, що це буде дуже великий крок щодо врегулювання процесу. Це означатиме, що і на Мінському майданчику буде більше дипломатії, більше зусиль і більше твердих позицій, ніж зараз", - сказав він.

Також Кравчук вважає, що з боку Німеччини та Франції зараз немає твердості, системності та послідовності, щоб "поставити Росію в ту ситуацію, в якій вона реально перебуває".

"А саме, що вона агресор, і що вона сторона конфлікту. Я, наприклад, за ці роки жодного разу не чув, щоб або президент Франції, або канцлер Німеччини сказали на будь-якій із зустрічей, що агресор — Росія, і що вона повинна піти з Донбасу і залишити Крим. Я такого не чув. А це вже давно слід було б зробити. Бо просто ходити навколо гарячої каші й боятися до неї підступити - це позиція дуже загальна і дуже неконкретна. Без точних формулювань, без дат, без відповідальних людей за їхнє виконання, та наслідків, які нестимуть ті, хто відмовиться їх виконувати", - підкресли він.

Зустріч Зеленського і Байдена

7 червня відбулася телефонна розмова Зеленського і Байдена.

Під час розмови Байден запросив Зеленського цього літа відвідати США.

12 червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уточнив, що Зеленський відвідає Вашингтон для зустрічі Байденом наприкінці липня.

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Автор: Людмила Жерновська