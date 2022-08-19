В Євпаторії працює ППО, а в Севастополі очевидці повідомляють про "прильоти".

В окупованому Криму знову чути звуки вибухів відразу у двох містах.

Про це повідомляю місцеві Телеграм-канали.

В небі над Євпаторією нібито спрацювала російська ППО. Збиття об'єктів у небі зафіксували на відео.

На одному з відеороликів кримчани коментують роботу ППО та загальну ситуацію в окупованому росіянами півострові.

"Це вже не смішно. Слухайте, збираємося і звалюємо звідси", - коментують очевидці за кадром.

Через декілька хвилин з'явилася інформація про вибухи в окупованому Севастополі. Деталей наразі немає.

Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.

Також в окупованому Криму у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.

Ще раніше ввечері 18 серпня в Бєлгородській області почав детонувати склад з боєприпасами російських окупантів.

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