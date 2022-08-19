В окупованому Криму знову чути звуки вибухів відразу у двох містах.
Про це повідомляю місцеві Телеграм-канали.
В небі над Євпаторією нібито спрацювала російська ППО. Збиття об'єктів у небі зафіксували на відео.
На одному з відеороликів кримчани коментують роботу ППО та загальну ситуацію в окупованому росіянами півострові.
"Це вже не смішно. Слухайте, збираємося і звалюємо звідси", - коментують очевидці за кадром.
Через декілька хвилин з'явилася інформація про вибухи в окупованому Севастополі. Деталей наразі немає.
Як повідомляв УНІАН, ввечері 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.
Також в окупованому Криму у місті Керч ввечері 18 серпня пролунали вибухи.
Ще раніше ввечері 18 серпня в Бєлгородській області почав детонувати склад з боєприпасами російських окупантів.