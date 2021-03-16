В МЗС нагадали, що Росія у Криму має єдиний статус - держави-окупанта.

Міністерство закордонних справ України відреагувало на погрози Російської Федерації у зв'язку зі створенням Кримської платформи з деокупації півострова та реінтеграції його до складу України.

Про це у коментарі УНІАН сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасниць Кримської платформи є черговим проявом маргіналізації російської зовнішньої політики", - наголосив речник.

Ніколенко нагадав, що минулого тижня на рівні ООН дії РФ у Криму отримали чітке міжнародно-правове визначення – акт агресії. "Жодного статусу в Криму, окрім як держави-окупанта, Росія не має", - заявив він.

"Розмова про зазіхання на "територіальну цілісність Росії" - приклад викривленого сприйняття реальності. Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не входять Крим та Севастополь", - підкреслив Ніколенко.

Також дипломат зазначив, що затверджена Радою національної безпеки та оборони України національна стратегія та нині створювана Кримська платформа покликані вивести зусилля з деокупації Криму на системний рівень.

"Рівень підтримки, яку наша країна отримує на етапі просування нового міжнародного формату, та зусилля, які докладає РФ для дискредитації цієї ініціативи, дозволяють говорити про правильність обраного шляху", - підсумував Ніколенко.

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Кримська платформа: що про неї відомо

12 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни - члени ООН долучитися до ініціативи "Кримська платформа з деокупації півострова". Під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України" багато країн висловили підтримку створенню Кримської платформи.

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Автор: Віталій Саєнко