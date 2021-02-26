Президент Володимир Зеленський створив оргкомітет з підготовки та проведення в Україні установчого саміту «Кримської платформи».
Читайте такожСША підтримують ідею створення "Кримської платформи" - БлінкенВідповідний указ № 78/2021 «Про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної республіки Крим та міста Севастополя» розміщено на офіційному сайті глави держави.
Головою організаційного комітету є міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Згідно з документом, МЗС забезпечує координацію участі України в діяльності «Кримської платформи».
Секретар Ради національної безпеки і оборони має підготувати проект Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим та Севастополя.
Уряду доручено: розробити і затвердити Стратегію розвитку кримськотатарської мови на 2022-2032 роки; розробити та забезпечити виконання першочергових заходів щодо розвитку кримськотатарської мови, зокрема із затвердження алфавіту кримськотатарської мови на основі латинської графіки; забезпечити інформування міжнародних партнерів України про заходи, що здійснюються задля розвитку кримськотатарської мови, серед іншого у контексті проголошеного Генасамблеєю ООН на період 2022-2032 років міжнародного десятиліття мов корінних народів та на майданчику постійного форуму ООН з питань корінних народів.
Кримська платформа: що відомо
- 23 вересня 2020 року Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генеральної асамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
- У грудні Зеленський повідомив, що створення "Кримської платформи" вже підтримали в Європі та Північній Америці.
- Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, а четвертий - рівень неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи, буде створена експертна мережа.
- Саміт "Кримської платформи" за участю лідерів іноземних держав запланований на 23 серпня 2021 року.
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