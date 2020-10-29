Павло Богомазов

Вже кілька днів найбільшою правовою новиною в Україні є рішення Конституційного суду від 27 жовтня, яким скасовано низку законодавчих норм щодо боротьби з корупцією.

Українська правова спільнота шокована зазначеним рішенням Конституційного суду та збирається на масові зібрання

Є й перші наслідки:

НАЗК змушено було припинити роботу Реєстру електронних декларацій і декларанти вже можуть проводити операції з майном зі значно меншим контролем та уникненням відповідальності;

заблоковано призначення керівних кадрів органів влади, у тому числі переможців місцевих виборів, через неможливість провести їх антикорупційну перевірку;

НАБУ найближчим часом буде змушено закрити сотні кримінальних проваджень щодо високопосадовців за надання недостовірної інформації в деклараціях.

Українська правова спільнота шокована зазначеним рішенням Конституційного суду та збирається на масові зібрання, державні органи повідомляють про блокування діяльності, президент скликає засідання Ради національної безпеки та оборони України...

Загальна публічна оцінка наслідків рішення суду демонструє, що рішення прийнято всупереч засадам державної антикорупційної політики та міжнародним зобов’язанням України, які були прийняті кількома скликаннями Верховної Ради України у 2014-2020 роках.

Судді Конституційного суду прийняли рішення щодо питань, які не були зазначені в конституційній скарзі, вийшовши за предмет розгляду

Аналіз же самого рішення юристами та правозахисними організаціями теж показує, що судді Конституційного суду прийняли його поспіхом та з порушенням принципів судочинства.

Зокрема, рішення прийнято в рекордні для Конституційного суду строки: скарга була подана лише 04 серпня 2020 року, а вже за кілька місяців рішення готове. Хоча інші скарги Конституційний суд розглядає роками. Крім того, судді Конституційного суду прийняли рішення щодо питань, які не були зазначені в конституційній скарзі, вийшовши за предмет розгляду. Також в рішенні не проаналізовано практику застосування скасованих норм законодавства, їх значення для суспільних відносин, що суперечить принципу обґрунтованості рішення.

Рішення суддями приймалося під впливом неправових чинників, а метою був не правовий аналіз скарги, а кінцевий текст для скасування антикорупційного законодавства

Слід зазначити, що рішення КСУ наповнено посиланнями на практику Європейського суду з прав людини, яка загалом не належить до питань боротьби з корупцією, тобто судді Конституційного суду намагаються використати авторитет міжнародної інстанції для прикриття власної позиції. І, наостанок, у рішенні КСУ, місцями, абзаци одного розділу логічно не пов’язані між собою, а також використовується нечинне законодавство. Як, наприклад, в абзаці 7 пункту 3 рішення зазначено, що «діяльність органів судової влади полягає в контролі за дотриманням законності». Проте контроль судової влади за принципом законності ще 30 вересня 2016 року виключено з переліку основних засад судочинства зі ст. 129 Конституції України.

Враховуючи вищезазначене, є підстави вважати, що рішення суддями приймалося під впливом неправових чинників, а метою був не правовий аналіз скарги, а кінцевий текст для скасування антикорупційного законодавства.

Вже відомо, що відносно суддів Конституційного суду вже подані заяви до правоохоронних органів за кількома статтями. Зокрема, за статтею 109 Кримінального кодексу «Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади» та статтею 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови».

Суто правового механізму, який би дозволив скасувати рішення Конституційного суду від 27 жовтня 2020 року, не існує, оскільки воно є остаточним та таким, що не може бути оскаржено. Проте, якщо реакція правоохоронної системи щодо можливого злочину суддів буде вчасною, а Верховна Рада так само вчасно відновить скасовані норми антикорупційного законодавства, то, у правовому полі, не все так погано.

Але залишається відкритим та без відповіді питання про реорганізацію судів, які неодноразово приймали рішення з кричущим порушенням засад законодавства: коли буде заміна таких суддів та відбір нових служителів Феміди?

Павло Богомазов, адвокат

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