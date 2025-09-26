Росіяни просочуються в Куп’янськ, є фіксація в центральній частині міста, - Deep State

Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто.

Ворог продовжує просочуватися в місто Куп’янськ та збільшувати свою присутність в ньому.

Як повідомляє моніторинговий проєкт Deep State, здійснюється фіксація в центральній частині міста, а також росіяни підбираються до мікрорайону "Ювілейний".

За інформацією аналітиків, Силам Оборони дійсно вдалося поки зупинити спроможність застосування ворогом труби, тому противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший "пасажиропотік".

"Однак варто зазначити, що ворогу, на жаль, вдалося за цей час накопичитися в досить великій кількості, щоб здійснювати штурмові дії, просочування та диверсійно-розвідувальну діяльність. В допомогу піхоті по району, особливо, на околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога.

Купʼянськ сьогодні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня Deep State писав, що ворог через газову трубу долав Оскіл та заходив у Куп'янськ. Вперше це було в Авдіївці, вдруге біля Суджі. В мережі, навіть, з'явився вкид буцімто такі ж труби використовуються для проходу в Покровськ, але насправді відео зняте біля Куп'янська..

Для пересування у трубі використовували спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно 4 доби, тому по дорозі зробили спеціальні місця для відпочинку та запаси провізії.

