Про нещодавній інцидент президенту доповів головнокомандувач Сирський.

Українські військові зафіксували порушення нашого повітряного простору дронами-розвідниками, які могли бути угорськими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Як розповів глава держави у Telegram, відбулася військова нарада за участі головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, начальника Генерального штабу Андрія Гнатова, міністра оборони Дениса Шмигаля та профільного заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. Зокрема, головком доповів щодо нещодавніх інцидентів із дронами на українсько-угорському кордоні.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо, вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - повідомив Зеленський.

У зв’язку з цим президент доручив перевірити всі наявні дані та невідкладно доповісти щодо кожного зафіксованого факту. Також на нараді відбулися доповіді щодо ситуації на фронті – на ключових напрямках.

"Особлива увага - Добропільській контрнаступальній операції. Станом на сьогоднішній ранок від початку операції вже звільнено 168,8 км² території та ще 187,7 км² зачищені від російських диверсійних груп. Загальні втрати росіян тільки в межах цієї нашої операції вже майже 3 тисячі осіб, і більшість – це безповоротні втрати. Триває й поповнення обмінного фонду для України", - розповів Зеленський.

Глава держави подякував всім українським підрозділам, які залучені до проведення операції. Крім того, за його словами, у доповідях йшлося про ситуацію в Купʼянську та навколо нього. Детально обговорили те, що відбувається на Харківщині та Донеччині.

"Головком доповів і щодо збиття російського Су-34 на Запоріжжі. Дякую нашим воїнам за влучність. Саме цей літак разом з іншими застосовували росіяни для ударів авіабомбами по Запоріжжю, по інших наших містах і селах. Будемо й надалі цілком справедливо знищувати російську військову авіацію у відповідь на удари по наших містах, по наших людях. Працюємо з партнерами і для того, щоб додатково зміцнити наш захист неба", - зазначив президент.

До того ж, як повідомив він, за підсумками зустрічей та домовленостей у Нью-Йорку зроблено відповідні доручення Міністерству оборони та українським дипломатам.

Позиція Угорщини щодо України

Як повідомляв УНІАН, Угорщина в Європейському Союзі відстоює відверто проросійську позицію. Виступає проти надання Україні озброєння, блокує ініціативи з підтримки України в межах ЄС. Також вона прагне купувати тільки російські енергоносії.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом заявив, що його країна не хоче відмовлятися від закупівлі російських енергоносіїв.

