Також пропонується змінити процедуру голосування для унеможливлення блокування Угорщиною рішень ЄС.

Єврокомісія офіційно запропонувала європейським столицям використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України на суму 140 мільярдів євро, пише Politico.

Зазначається, що цю ідею було представлено національним лідерам напередодні зустрічі послів ЄС, де вони готуватимуть зустріч європейських лідерів наступного тижня в Копенгагені.

Як пише видання, протягом останніх тижнів неофіційно обговорювалися загальні питання цього плану. Пропонується, щоб Україна повернула позику лише після того, як Росія завершить війну та сплатить післявоєнні репарації. Якщо це станеться, ЄС поверне кошти Euroclear (бельгійській фінансовій компанії, яка зберігає російські заморожені активи).

У Єврокомісії вважають, що кредит має бути виданий траншами та використаний для "оборонної співпраці", а також для підтримки звичайних бюджетних потреб Києва.

Комісія також запропонувала змінити процедуру поновлення санкцій – з одноголосності на кваліфіковану більшість для того, щоб зменшити ризик блокування процесу Угорщиною та повернення активів Росії.

Європейський Союз розробляє новий механізм допомоги Україні з використанням заморожених російських активів. Мова йде про "репараційний кредит", який буде погашений, коли Україна отримає від Росії репарації за збитки, понесені під час повномасштабної війни.

Брюссель нарешті отримав потужну підтримку своїх зусиль щодо передачі мільярдів євро заморожених російських державних активів Україні. Високопоставлений чиновник Німеччини повідомив, що Берлін відкритий для "нових, юридично обгрунтованих" планів щодо використання 172 млрд євро заморожених російських коштів для підтримки військових зусиль України.

