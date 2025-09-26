Акція триватиме протягом тижня.

Знаменита екшен-RPG Diablo 4 від студії Blizzard стала тимчасово безкоштовною в магазині Steam. Спробувати гру можна до 2 жовтня 20:00 за Києвом.

Крім того, до кінця пробного періоду гру можна купити зі знижкою 55% – ціна 763 грн, а Diablo IV: Vessel of Hatred - Expansion Bundle вдасться придбати всього за 1224 грн – без знижки набір коштує 2449 грн.

Акція присвячена до виходу десятого сезону, який отримав назву "Сезон інфернального хаосу". Оновлення принесло новий невеликий сюжетний ланцюжок квестів, одразу 2 нові механіки й активності, а також низку інших новинок і поліпшень геймплею.

Ще до 29 вересня гравці Steam можуть безкоштовно спробувати:

Rematch – мережевий симулятор футболу від творців Sifu в дусі Rocket League. У цій грі немає фолів, офсайдів і зупинок, а всі футболісти мають однакові характеристики.

PGA TOUR 2K25 – симулятор гольфу, розроблений HB Studios. У новій версії вперше з'явилися престижні мейджори PGA Championship, U.S. Open і The Open Championship.

Тим часом в Epic Games Store проходить безкоштовна роздача китайського "соулслайка" Eastern Exorcist і мультяшної адвенчури Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

