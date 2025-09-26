Пікти були великими майстрами, які створювали складні зразки християнської скульптури, але загальновизнано, що жоден піктський рукопис не зберігся.

Нове дослідження поставило під сумнів усталені уявлення про один із найвідоміших середньовічних рукописів у світі. Йдеться про Келлську книгу, яка була створена 1200 років тому в східній Шотландії, а не на острові Айона, стверджуючи її піктське походження.

Келлська книга - це складна, ілюстрована розповідь про чотири Євангелія від Матвія, Марка, Луки та Іоанна, що тривалий час зберігалася в монастирі на острові Айона, а потім її перевезли в IX столітті в монастир Келлс в Ірландії. З XVII століття книга зберігається в Трініті-коледжі в Дубліні, пише The Guardian.

"Пікти були великими майстрами, які створювали складні зразки християнської скульптури, але загальновизнано, що жоден піктський рукопис не зберігся. Якщо Келлська книга була створена в Піктландії, це змінює наше уявлення про ранньосередньовічну Шотландію", - стверджує докторка Вікторія Вітворт.

Її дослідження привело її до висновку, що монастир у Портмахомаку є "найімовірнішим місцем її створення". Ченці цього монастиря виготовляли веленеву шкіру - телячу шкіру, на якій писали рукописи, - а також створювали вправне різьблення зі складними написами, що відповідають келльським, на відміну від рукописів та різьблених написів з Айони, які, за її словами, вирізняються "простотою та читабельністю".

Вітворт стверджувала, що, хоча Келлський монастир був заснований у 807 році н.е., він набув важливого значення лише наприкінці IX століття. "Це занадто пізно, щоб Келлська книга була створена в Келлсі", - зазначила вона.

А Портмахомак процвітав як одне з найбільш ранніх християнських поселень на землі піктів приблизно з 700 до 800 року, коли він був знищений пожежею, можливо.

Вітворт вказала на кам'яне різьблення - частину більшої хрестової плити, чий напис має паралелі з текстом Келлської книги:

"Це наймайстерніший зразок різьбленого каменю раннього Середньовіччя з усіх, що були знайдені на Британських островах. На ньому довгий рельєфний латинський напис, дуже гарний шрифт, дуже схожий на Келлський".

Вона пояснила, що "мистецтво Келлської книги сильно відрізняється від кам'яної скульптури Айони, яка, незважаючи на високу якість, позбавлена цієї винахідливості та непередбачуваності".

"Якщо поглянути на археологію наших провідних монастирів раннього середньовіччя, Портмахомак виділяється винятково високою грамотністю та орієнтацією на книги. В офіційних джерелах піктських рукописів не існує. Нам потрібно перевернути це з ніг на голову і заявити, що Келлська книга насправді виключно піктський рукопис", - заявила вона.

Водночас професор історії мистецтва та архітектури Трініті-коледжу в Дубліні Рейчел Мосс зазначила, що практично неможливо точно визначити, де і ким була створена Келлська книга.

"Вивчення рукопису доктором Вітвортом у контексті археологічних розкопок у Портмахомаку додає новий вимір до цієї дискусії", - зазначила Мосс.

