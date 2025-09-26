На думку президента України, більшість країн бояться можливої реакції Росії.

Країни НАТО повинні збивати російські літаки, які залітають у їхній повітряний простір, вважає президент України Володимир Зеленський. Проте, за його словами, більшість членів Альянсу бояться можливої реакції РФ. Про це український лідер сказав в ефірі Шоу Axios.

"Вони повинні збивати... Якщо літаки перебувають у вашій зоні, ви повинні їх заблокувати", - висловився президент України.

Водночас, стверджує він, більшість держав бояться, адже, за його словами, Росія "божевільна".

"Звісно, є кілька лідерів, які не бояться, я знаю таких. Але більшість держав - бояться. Бояться, і, я думаю, недарма: Росія справді божевільна", - зазначив Зеленський.

Російські літаки у повітряному просторі НАТО: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, генсек НАТО Марк Рютте зробив жорстку заяву про російські літаки в небі Альянсу. Він, зокрема, сказав, що держави-члени повинні збивати російські літаки-порушники "в разі потреби". На його думку, збройні сили НАТО достатньо підготовлені, щоб визначити, чи становить кожен літак, що вторгається, серйозну загрозу.

Також стало відомо, що Захід таємно попередив Кремль, що готовий збивати російські літаки. За даними Bloomberg, у Москві відбулася напружена зустріч, на якій британські, французькі та німецькі посланці висловили свою стурбованість вторгненням трьох винищувачів МіГ-31 в повітряний простір Естонії минулого тижня. Російський дипломат заявив європейцям, що вторгнення в естонський повітряний простір було відповіддю на українські удари по окупованому Криму.

