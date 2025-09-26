Ціни на незвичну послугу починаються від 18,7 долара.

Авіакомпанія Virgin Australia впроваджує дещо незвичну послугу. Тепер, купуючи квиток на літак, пасажири можуть обрати "‎місце без сусіда"‎. Про це повідомляє The Independent.

Virgin Australia оголосила, що пасажири на деяких внутрішніх та міжнародних рейсах можуть подати заявку, щоб місце поруч з ними залишилося порожнім. Мета полягає в тому, щоб надати пасажирам економ-класу більше простору під час польоту.

Щоб скористатися послугою, клієнти повинні забронювати квиток економ-класу, а потім подати заявку в додатку Virgin Australia, щоб зарезервувати сусіднє місце.

Ціни на послугу починаються від 18,7 долара.

При цьому місце без сусіда не гарантується. Якщо хтось придбає квиток економ-класу на це місце протягом періоду проведення аукціону, ставка буде повернена, а новий пасажир займе своє місце.

Також варто сказати, що хоча місце забезпечує додатковий особистий простір, воно не передбачає додаткову норму багажу.

Ініціатива з'явилася після того, як опитування споживачів показало, що 42% пасажирів Virgin Australia готові заплатити за те, щоб середнє місце на міжнародних рейсах залишалося порожнім.

Virgin Australia - австралійська бюджетна авіакомпанія. Вона була заснована відомим англійським бізнесменом Річардом Бренсоном та управляється міжнародним конгломератом Virgin Group.

Нещодавно стало відомо, що авіакомпанія Ryanair вирішила відкрити нову базу на Сицилії, що дозволить запустити понад 20 нових маршрутів. У компанії заявили, що вкладуть у розвиток нової бази 200 мільйонів доларів.

Загалом, Ryanair готова інвестувати в Італію 4 мільярди доларів, що дозволить запустити понад 250 нових маршрутів.

Ще раніше повідомлялося, що європейський лоукостер кинув виклик Ryanair, яка вирішила скасувати рейси в Іспанії. Останнє пов’язано із конфліктом між Ryanair і контрольованим державою оператором аеропортів Aena, який почався ще кілька років тому.

