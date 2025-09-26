Біля автомобіля повинна бути етикетка, де будуть вказані, зокрема, офіційні витрати палива та рівень викидів вуглекислого газу.

У Кабінеті міністрів ухвалили постанову, яка зобов’язує автомобільні салони надавати покупцю детальну інформацію щодо витрат палива та викидів вуглекислого газу нових легкових авто.

З деталями можна ознайомитися на Урядовому порталі. Оновлення стосуються електронних довідників, плакатів та рекламних матеріалів.

"Промоційні матеріали мають містити офіційні дані про витрати палива та питомі викиди CO2 тих моделей легкових автомобілів, яких такі матеріали стосуються", – йдеться у постанові від 25 вересня 2025 року № 1182.

Відео дня

Дані мають подаватися в легкодоступній та зрозумілій формі і бути не менш помітними, ніж основна частина інформації, яку містять промоційні матеріали.

Офіційні витрати палива повинні виражатися в літрах на 100 кілометрів (л/100 км) і вказуватися з точністю щонайменше до однієї цифри після коми.

Довідники міститимуть не лише цифри, а й поради для водіїв щодо більшої економії під час руху. Це стосується стилю керування, а також тиску у шинах і технічного обслуговування, що впливають на витрати палива та рівень викидів.

Український авторинок – останні новини

Раніше у компанії carVertical повідомили, що махінації з одометром коштують покупцям машин у нашій країні мільйони гривень кожен рік.

Особливо обережними варто бути при покупці недорогого авто до 225 тис. гривень – фахівці з’ясували, що майже 16% машин цього цінового діапазону мають скручений одометр.

У випадку з автомобілями, які коштують від 225 тис. до 450 тис. гривень, рівень махінацій дещо нижчий і становить близько 14,5%.

Також нагадаємо, що нещодавно було визначено регіони, де найчастіше купують електричні авто. Лідером виявилася Львівська область.

Вас також можуть зацікавити новини: