Президент України Володимир Зеленський вірить, що американський лідер Дональд Трамп нарешті хоче перемоги України. Про це він заявив в інтерв'ю виданню Axios.

"Тож тепер ви вірите, що президент Трамп нарешті хоче перемоги України?", - запитав інтервʼюер.

Зеленський відповів: "Так".

Журналіст нагадав, що раніше Дональд Трамп заявляв: "О, знаєте, через пана Зеленського у вас немає карт". На запитання, що змінилося з того часу Зеленський відповів:

"Я думаю, що президент Трамп зрозумів, що Путін не принесе йому успіху, навіть якщо ми будемо дивитися на цей момент таким чином, суспільство, американське суспільство, я думаю, що це дуже важливо для президента Сполучених Штатів", - сказав він.

Зеленський додав, що підтримка суспільства є надзвичайно важливою для будь-якого лідера, а "американське суспільство не поважає і не довіряє Путіну і здебільшого вони не вірять, що він хоче закінчити цю війну".

Трамп повернувся в бік України

Президент США днями різко змінив риторику щодо України. Втім, WP писало, що заява Трампа про те, що Україна може повернути всі свої території за підтримки Європейського Союзу і НАТО, є надуманою.

Багато хто висловлює здивування "вражаючим" і "надзвичайним" поворотом президента Дональда Трампа в бік України після того, як американський лідер назвав Росію "паперовим тигром" і заявив, що Київ може відвоювати всі свої землі.

Однак, як пише в колонці для The Washington Post співробітник Американського інституту підприємництва і колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен, для тих, хто уважно стежить за Трампом, у цьому немає нічого незвичайного, і фактично рішення Трампа підтримати Київ у війні проти Росії було неминучим.

