Україна заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим, - Сибіга

Це сталося через заборону Угорщини на в'їзд для українських військовослужбовців.

Україна "дзеркальною відповіддю" заборонила в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим.

Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга, наголосивши, що "кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів".

"Ми заборонили в'їзд трьом високопоставленим угорським військовим. Наша дзеркальна відповідь на попередню безпідставну заборону Угорщини на в'їзд для наших військових", - підкреслив голова МЗС.

Більше про санкції від Угорщини

Як повідомлялося, раніше Угорщина запровадила санкції проти трьох посадовців Сухопутних військ Збройних сил України у зв’язку зі смертю мобілізованого етнічного угорця, який мав подвійне громадянство.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зауважив, що санкції було запроваджено проти трьох осіб, яким було заборонено в'їзд на територію Угорщини.

Йдеться про начальника Управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ (полковника Віталія Ткаченка), командувача Оперативного командування "Захід" (бригадного генерала Володимира Шведюка) та керівника Департаменту мобілізації Міністерства оборони України (полковника Романа Юзвенка).

