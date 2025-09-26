Внаслідок ударів загинула жінка, пошкоджено адмінбудівлю та десятки будинків.

Російська окупаційна армія зранку атакувала Херсон – лише за одну годину по місту прилетіло півтора десятка керованих авіаційних бомб.

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін приблизно о 05:20 повідомив, що російські Су-34 заходять на пускові рубежі. Загалом, за даними посадовця, у небі було сім ворожих бомбардувальників, які завдали масованого удару по населенню.

"Зранку росіяни масовано атакували Херсон з авіації. Впродовж години по місту "прилетіло" близько півтора десятка авіабомб. Внаслідок ударів пошкоджено адміністративну будівлю та девʼять приватних будинків", - розповів Прокудін.

Згодом він додав, що орієнтовно о 08:30 російські військові вдарили з артилерії по центральній частині Херсона. Одного із ударів завдано по маршрутному таксі – внаслідок "прильоту" транспортний засіб знищено. Також постраждала 48-річна жінка, яка дістала опіки обличчя, контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Бригада "швидкої" доставила потерпілу до лікарні у стані середньої тяжкості.

За попередніми даними, через ранковий авіаційний удар пошкоджено адмінбудівлю та близько 70 будинків. Також "прилетіло" у багатоповерхівку у Центральному районі міста, по якій росіяни близько 10:00 влучили снарядом. Внаслідок цієї атаки потрощено квартири, згоріли автівки, що були припарковані поруч.

"Ця ворожа атака обірвала життя 74-річної жінки, яка перебувала на вулиці... Ще двоє херсонців постраждали у власних оселях. На місці надано допомогу 55-річному чоловіку та 84-річній жінці, які дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми", - зазначив очільник ОВА.

Він оприлюднив відео, на якому комунальники зафіксували жахливі наслідки ударів – знесено балкони, вибиті двері.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок обстрілу Центрального району Херсона. До лікарні звернувся 45-річний чоловік, у якого діагностували вибухову травму та контузію.

Атаки на Херсон

Російська армія постійно тероризує Херсон, по якому завдає ударів, зокрема з тимчасово окупованого лівого берега Дніпра. Так, 21 серпня окупанти атакували населені пункти Херсонщини із застосовуванням артилерії та БпЛА. Протягом дня було поранено майже два десятки цивільних. У зоні ураження опинилася житлова забудова Херсона, де було пошкоджено близько десятка багатоквартирних будинків. Внаслідок атаки загинув цивільний, серед поранених – троє співробітників поліції. Також неподалік села Молодіжне загарбники скинули вибухівку з дрона поруч з автомобілем швидкої допомоги – постраждав парамедик.

Вас також можуть зацікавити новини: