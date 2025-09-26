Найбільше за оренду "однушки" доведеться заплатити у Сихівському районі.

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у Львові становить 19 тисяч гривень, що на 12% більше ніж пів року тому. Про це йдеться на порталі нерухомості ЛУН.

Середня ціна оренди двокімнатної квартири у Львові дорівнює 25 тисяч гривень (на 33% більше ніж пів року тому). При цьому вартість трикімнатної квартири становить 29 тисяч гривень (+33%).

Зазначається, що найбільше за оренду однокімнатного житла у Львові доведеться заплатити у Сихівському районі, де середня ціна становить 19,6 тис. грн. за місяць. На другому місці Шевченківський район із середньою вартістю в 18,7 тис. грн. На третьому місці одразу Галицький і Франківський райони - по 18 тис. грн.

При цьому найнижча вартість оренди однокімнатної квартири у Личаківському районі. У цьому районі за квартиру в середньому просять 15 тис. грн за місяць.

Найвищі середні ціни на оренду двокімнатної квартири у Львові:

Шевченківський - 29,2 тис. грн;

Галицький - 25 тис. грн;

Франківський - 25 тис. грн.

Оренда житла в Україні - останні новини

За даними OLX Нерухомість, український ринок оренди житла залишається доступнішим, ніж у Польщі. У великих містах України можна знайти квартиру за 400–500 доларів, а у західного сусіда аналогічна пропозиція стартує від 800 доларів.

Раніше повідомлялося, що загалом в Україні зросла вартість оренди житла. Згідно дослідження DIM.RIA, найдорожчим регіоном для оренди квартири залишався Київ з середнім цінником 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру.

