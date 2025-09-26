Компанія провела внутрішню перевірку у зв'язку з цією інформацією.

Компанія Microsoft вирішила заблокувати доступ ізраїльської військової частини до деяких послуг після того, як попередні докази підтвердили розслідування журналістів про те, що програмне забезпечення використовувалося для стеження за телефонними дзвінками цивільних палестинців. Про це повідомляє Sky News.

Згідно з розслідуванням The Guardian та інших ЗМІ, ця частина використовувала програмне забезпечення Microsoft Azure для зберігання "мільйонів" записів мобільних телефонних дзвінків палестинців, які проживають у Газі та на окупованому Ізраїлем Західному березі.

Через це розслідування Microsoft була зобов'язана провести внутрішню перевірку, яка підтвердила інформацію ЗМІ.

"Ми не надаємо технології для масового спостереження за цивільним населенням", - заявив президент Microsoft Бред Сміт у блозі компанії.

За його словами, рішення "припинити та вимкнути" певні підписки IMOD, серед яких використання конкретних хмарних сховищ та послуг штучного інтелекту, не вплине на послуги компанії з кібербезпеки для Ізраїлю та інших країн Близького Сходу.

Що цьому передувало

У серпні військові заявили The Guardian, що Microsoft "не співпрацює і ніколи не співпрацювала з (ізраїльською армією) у сфері зберігання або обробки даних".

Водночас через Microsoft почалися протести, де компанію звинувачували у зв'язках з Ізраїлем. Зокрема кампанія No Azure for Apartheid привітала рішення Microsoft заблокувати доступ ізраїльської армії до певних послуг.

"Це момент виправдання для тих сміливих працівників технологічної галузі, які виступили і протестували", - наголосив виконавчий директор відділення Ради з американо-ісламських відносин у штаті Вашингтон Імран Сіддікі.

Ситуація на Близькому Сході - останні новини

Раніше Міністерство закордонних справ Ізраїлю виступило із жорсткою заявою з приводу визнання держави Палестина. Зокрема у міністерстві розкритикували Велику Британію, Канаду та Австралію, які визнали існування такої держави. Там наголосили, що цей крок не сприяє миру, а "ще більше дестабілізує регіон і підриває шанси на досягнення мирного рішення".

"Ізраїль не прийме жодного відірваного від реальності та вигаданого тексту, який намагається змусити його погодитися на неприйнятні кордони", - зауважили у заяві МЗС країни.

Своєю чергою видання Axios повідомляло, що Ізраїль почав наземну операцію на Газу. За словами журналістів, ця нова військова операція є ескалацією війни, яка триває вже майже два роки.

Через це збройні сили Ізраїлю закликали мільйон палестинців у місті Газа покинути його і переїхати на південь, у "гуманітарні зони". Відомо, що місто покинули 300 тисяч жителів.

