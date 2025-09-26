Відомо про влучання в кілька обʼєктів.

Росія атакує енергетичні обʼєкти Чернігівської області, є перебої з електропостачанням. Про це у своєму Telegram-каналі заявив В’ячеслав Чаус, очільник Чернігівської обласної військової адміністрації.

"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів", - повідомив він.

Чаус також заявив про перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі. "Знаходьтесь в безпечних місцях. Працює ППО", - написав голова ОВА.

Раніше Чаус нагадав, що 25 вересня під ворожими ударами опинилися обʼєкти критичної інфраструктури в Ніжині, Чернігові та Чернігівському районі.

"Агресор свідомо бʼє по енергетиці. І це чергові злочини росіян", - написав він і додав, що за добу в 19 населених пунктах області прогриміла понад сотня вибухів.

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 вересня російські окупанти 14-ма безпілотниками завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури у Ніжині Чернігівської області. Без електропостачання тоді залишилися близько 30 тисяч абонентів Ніжинської громади.

Також ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури у Чернігові. Унаслідок цього без електропостачання залишилися майже 30 тисяч споживачів з Чернігова та Чернігівського району.

