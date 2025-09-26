Де частіше зустрічається 'мотлох': названо середній вік легковиків в Україні

Найстаріші в країні автопарки фіксують у Херсонській та Донецькій областях.

Минулого місяця середній вік легковиків на внутрішньому ринку становив 16,1 року. Такі дані наводять фахівці Інституту досліджень авторинку.

Сьогодні в країні спостерігається суттєва нерівномірність автопарку. Наймолодші авто зосереджені у столиці (11,2 року), а також у Закарпатській та Львівській областях (по 14,7 року).

В першому випадку це пов’язано із тим, що населення має вищу купівельну спроможність (у порівнянні з іншими регіонами України). Окрім цього, дається навзнаки розвиток сегмента нових авто.

Водночас у випадку із західними областями свою роль відіграє близькість до кордону, звідки привозять уживані автомобілі з Європи.

Найстаріший в країні автопарк фіксують у Херсонській (19,3 року) та Донецькій областях (19,2 року).

Причини цього пов’язані із безпекою та економічними факторами. Йдеться, зокрема, про низький рівень відновлення автопарку внаслідок бойових дій та часткову окупацію цих територій ворогом.

