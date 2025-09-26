Ступінь та деталі ураження поки уточнюються.

У Краснодарському краї РФ знов палає Афіпський нафтопереробний завод після нічної атаки України.

Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. "В рамках зниження наступального потенціалу противника та ускладнення постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, у ніч на 26 вересня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, уразили потужності Афіпського нафтопереробного заводу", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, цей НПЗ знаходиться у Краснодарському краї та в основному виробляє бензини, дизель та авіагас. Річний об’єм переробки складає близько 6,25 млн тонн/рік. Завод задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ.

"Підтверджено влучання та пожежу. Ступінь та деталі ураження уточнюються", - пише Генштаб.

Удари по російських НПЗ

Як повідомляв УНІАН, Афіпський НПЗ вже перед цим як мінімум двічі був під атакою сил України - 7 та 28 серпня. Цей НПЗ називають одним із ключових нафтопереробних підприємств півдня Росії.

У ніч на 26 вересня і сьогодні зранку Оперштаб Краснодарського краю повідомив, що на одній з установок Афіпського НПЗ виникла пожежа внаслідок удару безпілотників.

"Уламки безпілотника впали на одну з установок Афіпського НПЗ, спричинивши загоряння на площі 30 кв м", - мовилось у повідомленні.

Як відомо, з початку серпня Україна активізувала удари по російських НПЗ.

