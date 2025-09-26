За словами президента, таке рішення буде компромісом для всіх.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша держава готова повернути окуповані території дипломатичним шляхом у майбутньому, якщо зараз не може зробити це військовим. Про це він сказав в інтерв'ю The Axios Show.

Коли в українського лідера запитали, чи прийме він те, що деякі території країни вже втрачені, на що він відповів:

"Якщо ми не маємо сили повернути ці території. Ми готові повернути їх у майбутньому дипломатичним шляхом. Це хороший компроміс для всіх".

За словами Зеленського, Україна готова вести діалог у майбутньому щодо повернення своїх територій.

Життя на окупованих територіях - останні новини

Раніше голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров заявив, що українців на окупованих територіях можуть депортувати. Йдеться про тих громадян, які відмовляються отримувати російський паспорт.

Відомо, що у березні 2025 року російський диктатор Володимир Путін видав "указ", відповідно до якого, усі ті, хто не отримали паспорт РФ, набувають статусу "нелегалів" і підлягають виселенню з українських територій, які окуповані.

"Примусова паспортизація, це той механізм, який ворог використовує для того, щоб усе більше отримати вплив, а людям отримати залежність від окупаційної влади, і щоб більше ще контролювати наших мешканців на тимчасово окупованій території", - пояснив Федоров.

Водночас аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк писав, що життя на окупованих територіях України абсолютно нестерпне. За його словами, саме там Москва намагається знищити українську ідентичність шляхом заміни підручників у школах і "створення іншої версії історії України".

