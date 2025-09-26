Новий аналіз відсуває виникнення виду Homo sapiens на 400 тисяч років тому.

Вчені створили цифрову реконструкцію сплющеного черепа, знайденого кілька десятиліть тому на березі річки в центральному Китаї, вік якого, як вважають, становить 1 мільйон років. І, як пише CNN, згідно зі статтею, опублікованою в журналі Science, аналіз припускає, що походження Homo sapiens, денисівців і неандертальців набагато давніше, ніж вважалося раніше.

Якщо ці результати будуть прийняті, вони відсунуть виникнення нашого виду на 400 000 років назад і кардинально змінять уявлення про походження людини.

Так, згідно з традиційною точкою зору, що ґрунтується на дослідженнях стародавньої ДНК, Homo sapiens, денисівці й неандертальці почали розходитися від спільного предка близько 700 000-500 000 років тому, хоча досі не було зрозуміло, ким був цей прабатьківський вид, іноді званий Предком X.

Однак, згідно з новим аналізом, денисівці та сучасні люди востаннє мали спільного предка близько 1,32 мільйона років тому. Дослідження показало, що неандертальці відокремилися від цієї еволюційної лінії раніше, близько 1,38 мільйона років тому. Результати дослідження означають, що денисівці тісніше пов'язані з нами, ніж неандертальці, яких багато хто вважав найближчим спорідненим видом Homo sapiens, пишуть дослідники.

"Це багато в чому змінює наші погляди, оскільки припускає, що мільйон років тому наші предки вже розділилися на окремі групи, що вказує на набагато більш ранній і складний еволюційний поділ людини, ніж вважалося раніше", - зазначив співавтор дослідження Кріс Стрінгер.

