Трамп позитивно оцінив аргумент про далекобійну ракету, яка може поставити Москву в зону ураження України.

Під час закритої частини зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку Володимир Зеленський запросив ракети Tomahawk. Про це повідомила британська газета The Telegraph.

З посиланням на джерела газета пише, що зустріч була сприйнята, як надзвичайно позитивна.

Президент України навів аргумент, що такі високотехнологічні системи озброєння, якими є Tomahawk, допоможуть Володимиру Путіну сісти за стіл переговорів для обговорення мирної угоди. Після зустрічі, під час спілкування з журналістами Володимир Зеленський сказав, що Трамп погоджується з його проханням про крилату ракету великої дальності, яка б поставила Москву в зону досяжності ударів Києва.

Однак наразі немає підтвердження того, що США погодяться передати ракети Tomahawk Україні.

Газета зауважує, що з дальністю польоту понад 2400 км та боєголовкою вагою 450 кг, ці крилаті ракети набагато ефективніші за будь-яку аналогічну зброю великої дальності, передану Україні західними союзниками.

Передача ракет Tomahawk Україні: що відомо

Як писав УНІАН, під час другого терміну президента США Дональда Трампа змінилися умови поставки американської зброї Україні, які були започатковані його попередником Джо Байденом. Тепер НАТО має купувати зброю в США для передачі її Україні. І перші два пакети на 500 млн доларів вже передані.

Експерти оцінюють можливість розширення переліку зброї, яка може бути передана Україні за цим механізмом та, зокрема, включення у нього ракет Tomahawk. Авіаексперт Валерій Романенко каже, що це далека перспектива. Водночас полковник армії США у відставці Френк Собчак каже, що не існує окремо взятого виду зброї, яким можна змінити хід війни.

