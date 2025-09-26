У Путіна були всі шанси укласти мир, але замість цього він загострив війну.

Багато хто висловлює здивування "вражаючим" і "надзвичайним" поворотом президента Дональда Трампа в бік України після того, як американський лідер назвав Росію "паперовим тигром" і заявив, що Київ може відвоювати всі свої землі.

Однак, як пише в колонці для The Washington Post співробітник Американського інституту підприємництва і колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен, для тих, хто уважно стежить за Трампом, у цьому немає нічого незвичайного, і фактично рішення Трампа підтримати Київ у війні проти Росії було неминучим.

Тіссен пояснює, що Трамп дав Володимиру Путіну шанси довести свою зацікавленість у мирі. Але замість того, щоб скористатися можливістю покласти край війні, російський диктатор просто тягнув час і водив Трампа за ніс.

"Головною помилкою Путіна було те, що він прийняв запрошення Трампа відвідати саміт на Алясці минулого місяця... Негласна угода полягала в тому, що після візиту на Аляску відбудеться двостороння зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського, а потім тристороння зустріч трьох лідерів. Путін насолоджувався помпою і церемонністю, привласнив собі престиж, дарований йому Трампом, і порушив свою частину угоди, різко посиливши бомбардування мирного населення", - пише він.

Крім того, на Алясці Трамп особисто вручив Путіну зворушливий лист від дружини із закликом до миру заради дітей, які постраждали від війни. Путін відповів бомбардуванням дитячого садка - ляпасом першій леді, - підкреслює оглядач.

Після чого Путін відправив військові безпілотники в повітряний простір Польщі та Румунії, а через тиждень три російські винищувачі порушили повітряний простір Естонії.

"Трамп справедливо стверджував, що саме слабкість президента Джо Байдена спровокувала вторгнення Путіна в Україну, чого ніколи б не сталося, якби він був президентом. Що ж, тепер Путін випробовує рішучість Трампа і вишукує його слабкі місця. Це помилка. Трамп не відступить перед обличчям ескалації Путіна", - зазначає Тіссен.

Він підкреслює, що необхідна скоординована кампанія, щоб показати, що у Путіна немає шляху до перемоги:

Першим кроком має стати стратегія з витіснення російської нафти і природного газу зі світового ринку

Другий крок - рішуче реагувати на будь-які подальші порушення Росією повітряного простору НАТО.

Третій крок - продати Україні зброю, необхідну їй для того, щоб поставити російські війська в оборону і зняти обмеження.

Заяви Трампа - що кажуть аналітики

Раніше WP писало, що заява Трампа про те, що Україна може повернути всі свої території за підтримки Європейського Союзу і НАТО, є надуманою.

Водночас представник військового командування України розповів виданню, що якби Вашингтон погодився підтримати Україну на 100 відсотків, відправивши їй сучасне озброєння, включно з касетними боєприпасами та новими системами озброєння, такими як HIMARS і ATACMS, то "заява Трампа була б абсолютно правдивою".

