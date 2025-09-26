Президент США заявив, що Ердоган міг би переконати Путіна припинити війну в Україні.

Президент США Дональд Трамп закликав Туреччину скоротити імпорт енергоресурсів із Росії. Він заявив, що продаж винищувачів-невидимок F-35 Анкарі залежить від її підтримки американських цілей.

Видання Bloomberg пише, що американський лідер охарактеризував свою зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом як "вирішальну", заявивши, що він може розглянути можливість повернення Анкари в спільну програму з виробництва і закупівлі винищувачів F-35 компанії Lockheed Martin Corp. Він також закликав турецького президента докласти більше зусиль, щоб переконати Кремль зупинити війну проти України.

Трамп тисне на партнерів США, щоб вони скоротили закупівлі російських енергоресурсів у спробі обмежити фінансування війни Кремля проти України.

"Я вірю, що Ердоган перестане купувати російську нафту. Ердоган вчинить правильно", - заявив Трамп.

Президент США заявив, що турецький лідер міг би переконати Путіна припинити війну проти України, зазначивши, що Ердоган користується повагою як у Москві, так і в Києві. Також він заявив, що обмеження імпорту російських енергоносіїв є найкращим способом посилити тиск на Москву.

"Я думаю, що він міг би мати великий вплив, якби захотів. Зараз він дуже нейтральний. Йому подобається бути нейтральним. Я теж люблю бути нейтральним, але він - людина, яка, якби він втрутився, найкраще, що він міг би зробити, - це не купувати нафту і газ у Росії", - сказав Трамп.

Водночас Ердоган має свої мотиви для компромісу. Він прагнув укласти угоду зі США в галузі авіації, оборони та енергетики, щоб налагодити відносини з Вашингтоном.

Туреччина залежить від військової та дипломатичної підтримки США. Усунення деяких розбіжностей між країнами може мати вирішальне значення для зміцнення НАТО, оскільки Альянс стикається з новими викликами з боку Росії, а Трамп прагне послабити напруженість на Близькому Сході.

Варто зазначити, що Росія - найбільший постачальник енергоресурсів до Туреччини, забезпечуючи 66% імпорту нафти та 41% імпорту газу у 2024 році.

F-35 для Туреччини - що відомо

У 2019 році США пригрозили Туреччині виключити її з проєкту F-35, передавши її промислову участь іншим країнам, якщо Анкара не відмовиться від плану придбати російські системи ППО С-400. Тоді Туреччина все ж купила російські системи ППО, за що була все ж покарана.

Зазначається, що американські чиновники побоювалися, що постачання літаків Туреччині може бути використано для збору даних про можливості F-35, а пізніше ця інформація може потрапити до рук Росії.

У 2024 році стало відомо, що альтернативою американським F-35 для Туреччини може стати власний винищувач п'ятого покоління, який отримав позначення KAAN.

