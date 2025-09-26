Ціни на моркву в Україні рвонули вгору: скільки коштує кілограм

Вартість якісної моркви в середньому на 35% нижча, ніж рік тому.

Ціни в Україні на моркву пішли вгору. Овоч дорожчає через вплив сезонного фактора.

Аналітики проєкту EastFruit зазначили, що фермери в основних регіонах виробництва відвантажують якісну моркву по 8-15 грн/кг ($0,19-0,36/кг), що в середньому на 24% дорожче, ніж минулого тижня.

Зазначається, що зростання цін пов'язане зі скороченням пропозиції моркви в міжсезоння. Зокрема, більшість фермерів уже завершили реалізацію моркви середніх сортів, але до збирання врожаю більш пізніх сортів ще не приступили.

Попри подорожчання, наразі ціна на якісну моркву в Україні в середньому на 35% нижча, ніж рік тому. При цьому деякі виробники планують надалі підвищувати ціни, якщо збережуться нинішні темпи збуту.

Ціни на моркву в супермаркетах України

У Сільпо ціни стартують від 10,50 грн/кг.

При цьому в АТБ овоч можна купити за 9,89 грн/кг.

Водночас у Varus моркву продають по 9,90 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Ціни в Україні на овочі протягом минулого тижня, за винятком огірків і зелені, дешевшали.

Цього тижня тепличні огірки суттєво додали в ціні, водночас ціни на цибулю різко пішли донизу. Головною причиною зниження цін називають початок збирання пізніх сортів цибулі в північних і західних областях України.

