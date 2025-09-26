Новий флагман OnePlus отримає рекордно тонкі рамки, екран на 165 Гц і акумулятор 7000 мАг.

OnePlus поділилася офіційними подробицями про майбутній флагман. Він вийде під назвою OnePlus 15 і запропонує найпередовіші рішення на ринку.

Пристрій, крім найактуальнішого чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5, отримає дисплей з дуже вузькими рамками. Компанія похвалилася в соцмережах, що товщина рамок не перевищить 1,15 мм. Поки що рекорд утримує Xiaomi 17 з товщиною 1.18 мм.

Ще одним поліпшенням OnePlus 15 стане підтримка кадрової частоти 165 Гц, що особливо оцінять геймери. Більшість сучасних смартфонів, зокрема iPhone 17 Pro Max, виходять з дисплеями на 120 Гц. У компанії кажуть, що "OnePlus 15 відкриє нову еру мобільного геймінгу".

Також Android-флагман запропонує просунуту камеру з рушієм Detail Max: основний сенсор на 50 Мп з OIS і діафрагмою f/1.6, 50-Мп перископічний модуль Samsung JN5 з 3-х зумом і модуль для надширококутної зйомки. Акумулятор – 7000 мАг з дротовою 100-ватною зарядкою і бездротовою 50-ватною.

Компанія також опублікувала фото, де OnePlus 15 показаний наживо. Замість звичної "шайби" на задній панелі розмістився квадратний блок камер.

Презентація OnePlus 15 для китайського ринку очікується в жовтні. Глобальний запуск, найімовірніше, відбудеться до кінця року.

Раніше в мережі з'явилася інформація, що компанія OnePlus заборонить перепрошивати свої смартфони, куплені в Китаї. До цього можливість розблокувати завантажувач уже прибрали Samsung і Xiaomi.

