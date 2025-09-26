Ці користувачі гарантовано отримуватимуть оновлення до 13 жовтня 2026 року.

Підтримка Windows 10 офіційно закінчується вже 14 жовтня 2025 року, проте в Європі користувачі отримуватимуть безкоштовні оновлення на рік довше. Про це повідомляє The Verge.

У червні Microsoft презентувала програму розширеної підтримки (ESU), у рамках якої юзери могли безкоштовно продовжити отримання оновлень і патчів Windows 10 до 14 жовтня 2026 року. Втім, для цього потрібно було відповідати певним умовам: зареєструвати обліковий запис Microsoft і синхронізувати налаштування свого ПК із хмарою через Windows Backup.

Однак тепер Microsoft відступилася і під тиском Euroconsumers оголосила про зміну умов участі в програмі безкоштовної підтримки Windows 10 для користувачів із деяких регіонів. Зміни торкнуться 30 країн з Європейської економічної зони. Для них додатковий рік підтримки Windows 10 буде доступний без додаткових вимог.

Для користувачів за межами ЄЕЗ умови залишаються колишніми: заплатити $30 за програму ESU або використовувати резервне копіювання Windows для синхронізації налаштувань із хмарою через OneDrive.

Звичайним користувачам буде доступне тільки одне продовження – до 13 жовтня 2026 року. Для бізнес-клієнтів Microsoft пропонує більш тривалу підтримку – до трьох років. При цьому європейські регулятори вже заявили про намір домагатися розширення терміну безкоштовної підтримки і для приватних користувачів.

Раніше в Microsoft підтвердили, що поки у них немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової ОС вийде велике оновлення 25H2 для Windows 11.

УНІАН розповідав, що стародавня Windows 7 раптово знову почала набирати популярність, незважаючи на те, що її підтримку було припинено ще 2020 року.

