За словами Волошина, ворог накопичує штурмовиків, щоб форсувати дніпровські острови.

На півдні України російські окупанти змінили тактику – намагаються таємно просочуватися у тил, щоб завдати ударів в спину ЗСУ. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин.

"Зараз противник застосовує іншу тактику, на відміну від застосування малих штурмових груп. Зараз ворог застосовує тактику інфільтрації. Вони намагаються проникнути вглиб, скажімо так - у невеликий тил, для того, щоб відрізати нашу логістику, завдавати ударів у спину. Тому Сили оборони проводять ще й пошуково-ударні дії, щоб подібні групи не проникали нам в тил", - розповів Волошин.

Водночас, за його словами, за минулу добу на Гуляйпільському напрямку ворог провів зі східного напрямку декілька штурмів населеного пункту Полтавка. На цьому напрямку, за словами військового, противник значно активізувався – атакує щодня. Також 6 штурмових дій ворога було за минулу добу на Оріхівському напрямку – на ділянці лінії бойового зіткнення, "на населені пункти" Кам'янське, Плавні. Крім того, противник намагається просунутися у бік Степногірська

Кілька днів, додав Волошин, не було штурмів в районі дніпровських островів та Антонівських мостів на Херсонщині. Це свідчить, за словами Волошина, про те, що ворог проводить перегрупування сил та засобів – відбувається ротація та накопичення штурмових груп на позиціях, звідки здійснюються переправи, форсування.

Також, додав військовий, противник веде інтенсивну розвідку, завдає дронових ударів, атакує міста.

"Ворог завдає потужних ударів КАБами саме по великих містах. У нашій операційній зоні це Херсон, Запоріжжя. Декілька днів поспіль ворог атакував коригованими авіабомбами Запоріжжя, а сьогодні – Херсон", - сказав Волошин.

Він зазначив, що йдеться про бомбардування боєприпасами великої потужності – це 500 кг вибухівки, які спричиняють дуже сильний вибух у місцях великого скупчення населення, серед цивільної забудови.

Ситуація на півдні

Як писав УНІАН, раніше речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що РФ завершує на тимчасово окупованій частині Херсонщини ротацію - перекидає нові штурмові групи, щоб узяти під контроль острівну зону річки Дніпро.

За словами військового, росіяни проводять штурмові дії у напрямку Антонівських мостів, намагаючись відсунути звідти ЗСУ. Ворог хоче захопити цю частину мостів, бо це - найвужче місце Дніпра, щоб розмістити там певні види озброєння та тримати під контролем Велике річище Дніпра.

