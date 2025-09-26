На думку аналітика Даніела Хайнса, ймовірність запровадження санкцій проти нафтової промисловості РФ зросла.

Ціни на нафту за підсумками тижня можуть оновити рекорд, зафіксований у першій половині червня, повідомляє Reuters.

"Обидва еталони, ймовірно, зафіксують найбільше зростання з 13 червня, коли за тиждень Brent злетіла на 11,7%, а WTI - підскочила на 13%, оскільки Ізраїль та Іран обмінялися повітряними ударами", - прогнозують журналісти.

За даними порталу Іnvesting, 26 вересня станом на 14:30 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 10 центів, до 69,52 долара за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки WTI подорожчали на 14 центів, до 65,12 долара за барель. Втім, котирування обидвох еталонів нестабільні і періодично потрапляють в "червону зону", тобто знижуються.

"Зростанню цін сприяли удари українських безпілотників по російській нафтовій інфраструктурі, попередження НАТО про готовність реагувати на майбутні порушення повітряного простору, а також рішення Росії припинити експорт ключових видів палива", - зазначив аналітик компанії IG Тоні Сікамор.

Ціни на нафту та удари по НПЗ Росії

Зранку 25 вересня ціни на нафту знижувалися, оскільки частина інвесторів вивела гроші з ринку в очікуванні зниження попиту на "чорне золото" та відновлення експорту сировини з Іракського Курдистану.

Україна продовжує систематично і результативно атакувати російську енергетичну інфраструктуру. Зокрема, в ніч на 26 вересня українські дрони знову вдарили по Афіпському нафтопереробному заводі у Краснодарському краї РФ. Результатом атаки стала пожежа на одній з установок підприємства.

В ніч на 24 вересня ЗСУ вдарили по території нафтопереробного підприємства "Газпром Нефтехім-Салават" у Башкортостані, яке переробляло до 10 млн тонн нафти на рік та є ключовим виробником рідкого ракетного пального в Росії.

За кілька днів до цього Сили безпілотних систем ЗСУ влаштували вибухи на двох важливих нафтопереробних заводи у Росії – Саратовському та Новокуйбишевському.

Загалом, за останній час було уражено щонайменше 16 із 38 російських нафтопереробних заводів, що призвело до дефіциту палива у країні-агресорці.

25 вересня віцепрем’єр-міністр уряду РФ Олександр Новак повідомив, що РФ запровадить часткову заборону на експорт дизелю до кінця 2025 року та продовжить існуючу заборону на експорт бензину.

