Володимир Зеленський підписав указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував підписаний президентом Володимиром Зеленським указ про "Питання координації зовнішньополітичної діяльності держави".

Про це він написав у своєму Facebook.

Кулеба нагадав, що 22 грудня Володимир Зеленський підписав указ про координуючу роль МЗС у зовнішній політиці та закликав "не перекручувати його".

"Це не указ про те, хто що може коментувати. Це указ про те, що замість хаосу і самодіяльності у зовнішній політиці з боку органів та посадовців, які не мають на це повноважень, приходять цивілізований порядок і виконання Конституції та Віденської конвенції про дипломатичні зносини. В першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладена відповідальність саме офіційних заяв від імені держави", - пояснив він.

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Кулеба наголосив, що коментувати, виступати з роз’ясненням щодо зовнішньої політики можуть і будуть різні люди, уповноважені на це в установленому порядку.

"І спроби зараз нав’язати думку, що керівник Офісу президента або речник МЗС не можуть давати коментарі - це спотворення реальності", - додав міністр.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський визначив, хто може виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України.