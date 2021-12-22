Зеленський визнав, хто може коментувати зовнішню політику України / фото REUTERS

Президент України Володимир Зеленський визначив, хто може виступати з офіційними заявами та коментарями з питань зовнішньої політики України. 

Відповідний указ №671/2021 опубліковано на сайті президента

Читайте такожЗеленський призначив нового посла України у ВатиканіГлава держави постановив, що надавати офіційні коментарі, проголошувати офіційні заяви та виступати з  ініціативами міжнародного характеру можуть:

  • Президент України;
  • Прем’єр-міністр України;
  • Міністр закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ  своєю чергою надає офіційні роз’яснення щодо зовнішньополітичного курсу України.

Державні органи також повинні координувати свою діяльність у сфері зовнішніх зносин за допомогою МЗС. 

Також указом визначено, що посадові особи та державні органи інформують  президента або МЗС про свої контакти з представниками іноземних держав і організацій. Це стосується контактів з питань реалізації державної зовнішньої політики. Термін - 10 днів, якщо інформація "важлива" - інформування має бути здійснено невідкладно.

Відповідний указ було підписано "з метою забезпечення єдності зовнішньополітичного курсу держави". 

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