Глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що президент Володимир Зеленський - самодостатній політик.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає абсолютно недоречними менторські настанови Олександра Лукашенка президенту України Володимиру Зеленському.

Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

"По-перше, президента України немає сенсу нічому повчати, тим більше Олександру Лукашенку. Наш президент є самодостатньою політичною фігурою, й оці менторські нотки "старших товаришів" є абсолютно недоречними", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС сказав, що Лукашенко є "відомим персонажем", який "завжди славився своїми харизматичним висловлюваннями, але чим далі, тим далі вони є відірваними від реальності взагалі".

Заяви Лукашенка про Зеленського

10 січня в інтерв'ю одному з російських телеканалів Лукашенко заявив, що готовий відновити відносини з Україною.

"Я зла не тримаю на Володю Зеленського. Я його розумію: по молодості десь щось сказав. Але це ж не означає, що ти повинен весь час на нього дивитися, розуміючи, що відбувається, і на нього ображатися або злитися", - сказав Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що готовий відновити контакти із Зеленським. При цьому він вважає, що ініціативу для відновлення відносин має проявити українська сторона.

За його словами, недружні заяви українських офіційних осіб щодо Мінська пояснюються тяжким становищем, в якому перебуває Україна.

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Автор: Віталій Саєнко