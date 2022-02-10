Глава МЗС України закликає не прив'язуватися до календарних дат, бо відбувається дипломатичний процес.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на слова президента Франції Еммануеля Макрона, що "найближчі дні будуть вирішальними" для стабілізації ситуації навколо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив на брифінгу журналістам.

"Що стосується фрази президента Макрона про "критичність найближчих днів" - то він як досвідчений політик, безумовно, має свої відчуття ситуації після розмови з президентом Путіним і президентом Зеленським. Але зараз не треба категорично прив’язуватися до якихось календарних речей - годин, днів, тижнів, місяців - треба планово працювати. Нам, нагадаю, обіцяли війну до кінця грудня, потім до середини січня, потім до кінця січня, потім на початку лютого... Ми все ще перебуваємо в дипломатичному процесі", - заявив Кулеба.

Міністр сказав, що у Києві розмова між президентами України і Франції була дуже конкретна. "Запевняю вас, що жодних зрад не відбулося та й не могло відбутися, тому що президент України - це людина, яка дуже чітко усвідомлює та захищає національні інтереси нашої держави", - сказав Кулеба.

При цьому глава МЗС зазначив, що вражений тим, що за останній час Макрон "глибоко розібрався в усіх нюансах, пов'язаних з функціонуванням Тристоронньої контактної групи, і у тому, що потрібно зробити, аби розблокувати її роботу".

Також у глави МЗС запитали, з якою пропозицією Макрон приїхав до Києва з Москви.

"Президент Макрон приїхав з думками, а не з пропозиціями. Зараз ми перебуваємо у тій фазі, коли сторони, спілкуючись одна з одною, намагаються максимально зрозуміти межі допустимих компромісів і кроків, які потрібно зробити для того, щоб вивести ситуацію з глухого кута", - заявив Кулеба.

Читайте такожУ Кремлі заговорили про "позитивні сигнали" після переговорів Макрона та Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого у Москві після переговорів з російським президентом Володимиром Путіним президент Франції Еммануель Макрон висловив думку, що найближчі дні будуть вирішальними для стабілізації ситуації навколо України.

8 лютого у Києві Макрон заявив, що Мінські домовленості - це інструмент захисту суверенітету України. Також президент Франції очікує на внесення прояснень у Мінські домовленості для зняття різночитань. За його словами, НАТО не відмовиться від політики прийняття нових країн до складу Альянсу.