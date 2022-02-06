За словами голови МЗС, Україна готова до будь-якого розвитку подій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не вірити "апокаліптичним прогнозам" щодо можливого російського вторгнення в Україну.

На сторінці в Twitter він нагадав, що Україна має потужну армію й готова до будь-якого розвитку подій.

"Не вірте апокаліптичним прогнозам. В різних столицях прораховують різні сценарії, але Україна готова до будь-якого розвитку подій. Сьогодні Україна має потужну армію, безпрецедентну міжнародну підтримку та віру українців у свою державу. Це ворог має нас боятися, а не ми його", - написав Кулеба.

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Як повідомляв УНІАН, видання The Washington Post повідомило, що Росія вже близька до завершення підготовки вторгнення в Україну, Кремль може захопити Київ за два дні. У разі наступу з нашої країни можуть втекти до 5 мільйонів осіб. За оцінками експертів, на які посилається видання, можливість для дипломатичного врегулювання ситуації все більше виключається.

Нагадаємо, з початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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