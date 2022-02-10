Член наглядової ради УЗ заявив, що цим запитанням його підставили перед роботодавцем.

Колишній нардеп, а нині член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко не зміг відповісти на просте запитання, що стосувалося загальних знань про роботу залізниці.

Запитання про роботу залізничників йому поставили у прямому ефірі державного телебачення.

Телеведуча поцікавилася у Лещенка, навіщо залізничники б’ють молотком по колесах на станціях.

Лещенко спробував утекти від прямої відповіді на запитання, пославшись на заборону голови наглядової ради УЗ щодо обговорень діяльності компанії на публічних майданчиках.

"Керівник наглядової ради Гепард Хафер жорстко поставив умову, що жоден член наглядової ради не може виступати на будь-яких публічних майданчиках про "Укрзалізницю", - сказав Лещенко.

Тоді телеведуча зауважила, що питання стосувалося не діяльності компанії, а загальних знань про функціонування УЗ.

Лещенко додав, що обговорив попередньо з каналом умови своєї участі в ефірі: "Я, коли вступив на цю посаду, чітко окреслив, що жодні теми, які стосуються Укрзалізниці, я обговорити не можу. Оскільки є така інструкція наглядової ради до своїх членів наглядової ради".

Він порадив журналістам "шукати такі теми для розмови", щоб вони "не підставляли" його перед тим органом, у якому він працює.

Врешті телеведуча сама ж відповіла на своє запитання: "Вони (залізничники – ред.) це роблять для того, щоб запобігти руйнації колісних пар".

У грудні 2021 року Кабмін затвердив переможців конкурсу на посади членів наглядової ради Укрзалізниці, серед яких був й Сергій Лещенко.

Сергій Лещенко – колишній нардеп Верховної Ради.

У 2019 році на парламентських виборах Лещенко висувався в Київському 220 окрузі. Проте програв кандидатці від "Слуги народу" Ганна Бондар.

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