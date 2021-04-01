Так, Володимиру Зеленському довіряють 46% опитаних.

Президент України Володимир Зеленський, спікер Верховної Ради Дмитро Разумков і глава МВС Арсен Аваков є на сьогодні лідерами суспільної довіри українців. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг».

Читайте такожМайже 80% українців вважають, що не можуть вплинути на події в країні - опитуванняТак, Володимиру Зеленському довіряють 46% опитаних, не довіряють - 51%. Голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 31%, не довіряють - 36%. Міністру внутрішніх справ Арену Авакову - 22% респондентів, не довіряють 68%.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 16%, не довіряють - 51%, не чули про такого - 27%.

Лідерами депутатського антирейтингу довіри став Петро Порошенко, йому не довіряють 75%. Главі політради ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ - ЗА ЖИТТЯ Віктору Медведчуку не довіряють 74% опитаних, главі «Батьківщини» Юлії Тимошенко - 69%, нардепу від ОП-ЗЖ Юрію Бойку - 58%.

Соціологи опитали 2 500 респондентів у віці від 18 років 26-28 березня методом телефонного інтерв'ю в усіх областях, крім тимчасово окупованих Росією Криму та районів Донецької та Луганської областей. Похибка вибірки не перевищує 2%.

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Автор: Іван Бойко