Тепер це буде місто Володимир.

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (№6378) проголосували 348 народних депутатів.

Постановою передбачено перейменувати місто Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської області на місто Володимир.

Ініціаторами постанови стали народні депутати від "Слуги народу" Віталій Безгін та Андрій Клочко, а також член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь.

Читайте такожЗеленський призначив нового посла України у ВатиканіПерейменувати місто вирішили, щоб повернути йому історичну назву. Згідно з матеріалами Волинської обласної ради у 1795 році за австро-російською угодою місто увійшло до складу Російської імперії. І саме тоді отримало до своєї назви приставку "-Волинський". Це зробили через те, що в Російській імперії вже було місто Владимир-на-Клязьмі.

Перейменування Володимира-Волинського

Перші спроби змінити назву міста були ще у 1990 роках, але без успіху.

1 жовтня під час засідання міської ради депутати проголосували за перейменування Володимира-Волинського на Володимира.

На таке рішення місцевої влади відреагував колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

"Деколонізація триває! Міська рада Володимира Волинського підтримала рішення про повернення місту історичної назви - Володимира, без приводу, вигаданого росіянами", - зазначив політик.

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Начальник управління зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ володимирської міської адміністрації Олександр Карпилович у коментарі "РИА Новости" заявив, що місто під назвою Володимир тільки одне і воно знаходиться в Російській Федерації.

"Ми можемо побажати їм виключно успіху, але й заразом-таки, напевно, підняти історичні аннали, перегортати підручники та зрозуміти, що місто Володимир може бути тільки одне", - заявив Карпилович.

Декомунізація в Україні

За даними Інституту нацпам'яті, в Україні за перші чотири роки в рамках декомунізації демонтували 2,5 тисячі пам'ятників і пам'ятних знаків, які пропагували тоталітарний режим.

Також було перейменовано майже тисячу населених пунктів і 25 районів, майже 52 тисяч топонімів. У тому числі - обласні центри. Кіровоград став Кропивницьким, а Дніпропетровськ - Дніпром.

3 лютого Комітет Верховної Ради з питань державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування висунув рекомендацію щодо перейменування смт. Новгородське у смт. Нью-Йорк. 1 липня парламент повернув Новгородському історичну назву – Нью-Йорк.

Читайте такожВ НАТО очікують, що всі офіцери ЗСУ вивчать англійську до 2024 рокуУ свою чергу уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до місцевої влади з вимогою увідповіднити правопис та вимоги мовного закону в назвах низки населених пунктів.

"Це такі населені пункти, як Арбузинка, Сєвєродонецьк, Южноукраїнськ, Южне, Спокойствіє, Надєждівка, Переводчикове, Луч, Первомайське, Первомайськ та багато інших", - перерахував мовний омбудсмен. І додав, що деякі з них до перейменування радянською владою мали такі історичні назви, як Сіверський Донець, Гарбузинка чи Богопіль.

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Автори: Надя Пришляк, Анастасія Горбачова